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مناقشة رسالة دكتوراه عن "حروب الجيل الرابع والأمن القومى" بجامعة جنوب الوادى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:26 م
مناقشة رسالة دكتوراه عن "حروب الجيل الرابع والأمن القومى" بجامعة جنوب الوادى جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه
قنا - وائل محمد
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نُوقشتْ بكلية الأداب، جامعة جنوب الوادى، رسالة دكتوراه عن حروب الجيل الرابع والأمن القومى المصرى، والمُقدَّمة من الباحث اللواء هشام الحلبى بعنوان "حروب الجيل الرابع والأمن القومى المصري" دراسة سوسيولوجية تحليلية حول تأثير الارهاب على المنطقة العربية وكيفية تحجيمه فى صوره الظاهرة والخفية، وتأثير على الأمن القومى المصرى، وفشله مع قوة ومتانة الأمن المصرى.

 

وحصل الباحث على درجة الدكتوراه فى الإعلام التربوى، تخصص صحافة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة جنوب الوادى، فى مناقشة الرسالة والتى أكد أن مصر تمتلك آليات جديدة من شأنها القضاء وتضييق الخناق على الارهاب بكافة صورة وأشكاله.

 

وكانت جلسة المناقشة قد بدأت بالتنديد بالإرهاب الغاشم، والوقوف دقيقةً حدادًا على أرواح شهداء مصر فى حضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، وتكونت لجنة الإشراف من من الدكتور محمد شفيق زكى استاذ علم الاجتماع ومدير المركز القومى لدراسات الشرق الاوسط ووكيل أول مجلس الدفاع الوطنى الاسبق والدكتور على الدين عبد البديع القصبى مدرس علم الاجتماع بكلية الاداب جامعة جنوب الوادى، ومن لجان التحكيم الدكتور محمد شفيق زكى والدكتور احمد مجدى حجازى والدكتور محمود عبد الحميد حسن كمال.

 

كما شهدت المناقشة حضور اللواء صفوت الديب مدير أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، والسيد أيمن وهدان الممثل الإقليمى للفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة، والسفير محمد العرابى وزير خارجية مصر السابق.


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