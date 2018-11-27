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مناظرة تلفزيونية بين ماى وكوربين لبحث الخروج من الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:03 م
مناظرة تلفزيونية بين ماى وكوربين لبحث الخروج من الاتحاد الأوروبى تيريزا ماى
رويترز
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دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى زعيم حزب العمال المعارض جيريمى كوربين إلى مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قبل أيام من تصويت حاسم فى البرلمان على اتفاق الخروج.

وتكافح ماى لكسب التأييد للاتفاق الذى أقره الاتحاد الأوروبى. وقالت ماى إن محطات البث هى التى ستحدد شكل المناظرة. وقبل فريق كوربين الدعوة سريعا مما أثار مطالب من أحزاب أخرى وجماعات رافضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بالسماح لها بالمشاركة.

وقالت ماي لصحيفة ذا صن "سأشرح السبب الذي يجعلني أعتقد أن هذا الاتفاق هو الاتفاق الأفضل بالنسبة للمملكة المتحدة ونعم سأكون مستعدة لمناقشته مع جيريمي كوربين... لأني لدي خطة وهو ليس لديه واحدة".

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها ماي مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة مع زعيم حزب العمال في التلفزيون بعد أن رفضت المشاركة في أي مناظرة خلال الفترة السابقة للانتخابات العامة التي جرت العام الماضي.

وإذا اتفق الجانبان على شكل المناظرة فمن المتوقع أن تجري في التاسع من ديسمبر كانون الأول أي قبل يومين من تصويت أعضاء البرلمان على ما إذا كانوا سيدعمون اتفاق ماي في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ البرلمان منذ عقود.


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