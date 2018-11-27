مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى يعلن عن زيارة قريبة لنتنياهو إلى تشاد

أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو انه سيزور تشاد قريبا وسيعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مع الرئيس التشادى إدريس ديبى الذى اختتم الثلاثاء أول زيارة لإسرائيل.

عقد نتانياهو اجتماعاً ثانياً الثلاثاء مع ديبى قبل مغادرته إسرائيل. وكان اجتمع به بعد وصوله الأحد ووصف زيارته بأنها "تاريخية".

وقال مكتب رئيس الوزراء فى بيان إن نتانياهو التقى صباحا فى مدينة القدس بالرئيس التشادى إدريس ديبى "وبحث معه التهديدات المشتركة التى يواجهها البلدان كما بحثا توسيع رقعة التعاون بين البلدين فى مجالات الزراعة ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود والتكنولوجيا والطاقة الشمسية والمياه والصحة ومسائل أخرى".