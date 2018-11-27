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مقتل وإصابة 4 مدنيين بانفجار فى الشعلة ببغداد

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:18 م
مقتل وإصابة 4 مدنيين بانفجار فى الشعلة ببغداد قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخران جراء انفجار في الشعلة بالعاصمة العراقية بغداد، حسبما ذكر مصدر أمنى عراقى، اليوم الثلاثاء .

وأضاف المصدر - في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - أن عبوة ناسفة انفجرت داخل عربة تقل ركابا في منطقة الشعلة مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة، مشيرا الى ان سيارات الاسعاف نقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، والجثث الى دائرة الطب الشرعي، فيما فرضت الاجهزة الامنية طوقا على المكان وفتحت تحقيقا في ملابساته.


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