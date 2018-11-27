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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:14 م
خالد صلاح
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مقتل وإصابة 16 مسلحًا فى غارة شنتها القوات الأفغانية شمالى البلاد

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:07 م
مقتل وإصابة 16 مسلحًا فى غارة شنتها القوات الأفغانية شمالى البلاد قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ
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أعلن فيلق (شاهين 209) التابع للجيش الأفغانى اليوم الثلاثاء أن 16 مسلحًا سقطوا ما بين قتيل وجريح، خلال غارة شنتها قوات الدفاع الوطنى والأمن الأفغانية فى إقليم (بلخ) بشمال أفغانستان.

وقال الفيلق - فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن القوات الأفغانية شنت الغارة كجزء من عمليات (ناويد-25(.

وذكر البيان أن ما لا يقل عن ستة مسلحين قتلوا بينما أصيب 10 آخرون خلال الغارة التى استهدفت قريتين فى الإقليم.

وبحسب الفيلق، اكتشفت القوات الأفغانية رأسا حربيا من طراز (بى إم-1)، ولغما أرضيا تم إبطال مفعولهما لاحقًا.

 


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