مقتل عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم قائدان بسبب خلافات داخلية

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أفادت مصادر محلية يمنية بمقتل عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم قائدان ميدانيان وجرح آخرين، إثر اشتباكات اندلعت بين فريقين حوثيين أحدهما بقيادة أبو يوسف وينتمى إلى محافظة صعدة والآخر يدعى أبوحرب وينتمى إلى مديرية نهم محافظة صنعاء.

وذكرت المصادر ، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء ، أن الاشتباكات بين فريقى الميليشيات أدت لمقتل عدد منهم بينهم القيادى أبو يوسف الصعدى المنتمى لمحافظة صعدة ومقتل القيادى أبو حرب المنتمى لمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأرجعت المصادر أسباب الاشتباكات إلى قيام القيادى أبو يوسف الصعدى ومرافقيه باعتقال (أبو حرب) وعدد من مرافقيه، بتهمة الخيانة، من إحدى النقاط التى يشرف عليها واقتيادهم لأحد منازل فى المنطقة التي يتخذونها ثكنة عسكرية، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب والتحقيق معهم، ما أدى انفجار الوضع بين الفريقين.