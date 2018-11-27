مصر والسعودية تتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

كتب إسلام السعيد

اتفقت مصر والسعودية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة والانطلاق سويا لإنشاء مشروعات مشتركة بين رجال القطاع الخاص من الجانبين سواء داخل مصر أو فى أسواق خارجية وبصفة خاصة أسواق الدول الأفريقية.

جاء ذلك فى سياق جلسة المباحثات التى عقدها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ونظيره السعودى الدكتور ماجد بين عبد الله القصبى وزير التجارة والاستثمار والذى يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد المرافق لسمو ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وقال نصار أن المباحثات تناولت التأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتا إلى أن الدولتين يمثلان صمام الأمان للأمة العربية لتحقيق التعاون والتكامل الشامل الهادف إلى تنمية الاقتصاد العربى خاصة فى ظل المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى وهو الأمر الذى يدعمه قيادة البلدين.

وأشار الوزير إلى أن زيارة سمو ولى العهد لمصر للمرة الثانية خلال العام الجارى هو تجسيد لروح الإخاء وتأكيد لعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وهو ما يمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.

ولفت نصار إلى أن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجى هام بالمنطقة، لافتا إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التى قد تواجه التعاون الاقتصادى المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم فى العلاقات المصرية السعودية المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وفى هذا الإطار أشار الوزير إلى أهمية البناء على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة والتى عقدت بالرياض خلال شهر مايو الماضى وترجمة كافة المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب فى صالح الاقتصاديين المصرى والسعودى على حد سواء.

وحول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين أوضح نصار أن هناك تفاهم تام بين وزارتى التجارة بمصر والسعودية لتسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال بالبلدين بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يصل إلى حوالى 7 مليارات دولار.

ومن جانبه أكد الدكتور ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية أن العلاقات المشتركة بين مصر والمملكة علاقات استراتيجية وذات جذور تاريخية وحضارية كبيرة، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية لسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان تأتى للتأكيد على قوة ومتانة هذه العلاقات والسعى إلى تطويرها بهدف تلبية آمال وطموحات الشعبين المصرى والسعودى.

وقال إن هناك توافقا فى الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار القصبى إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.

ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودى إلى انه لمس خلال زيارته الأخيرة لمصر خلال شهر مارس الماضى تطورا ملحوظا فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى مجال المشروعات القومية والبنية التحتية، مشيرا فى هذا الإطار إلى حرص المملكة على استعادة الاقتصاد المصرى لمكانته كأحد أهم الاقتصادات على المستويين الإقليمى والدولى وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.