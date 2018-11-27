مصرع طالب ثانوى صعقا بالكهرباء داخل مدرسة فى سوهاج

لقى منذ قليل، طالب بالصف الثانى الزراعى بالمدرسة الثانوية الزراعية بجرجا مصرعه صعقا بالكهرباء داخل المدرسة عقب قيامه بالعبث بكشك الكهرباء الموجود داخل المدرسة والذى يقوم بتغذية المدرسة لاستخدامه فلا أغراض التصنيع.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ لقسم شرطة جرجا، يفيد بوفاة طالب داخل المدرسة الثانوية الزراعية بجرجا صعقا بالكهرباء جار نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى جانب آخر أشارت المعلومات الأولية أن الطالب يدعى "م . ح . ش" طالب بالصف الثانى الثانوى الزراعى وأن الطالب قبل وفاته كان موجود بالحصة عملى بالمدرسة وأنه أثناء ذلك قام بالذهاب لكشك الكهرباء والعبث بالأزرار الخاصة بالكشكك مما نتج عنه صعقه بالتيار الكهرباء ووفاته فى الحال.

ومن جانبها كلفت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لجنة مكبرة لفحص الواقعة وإعداد تقرير مفصلا حول ملابساتها وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.