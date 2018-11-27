مشروعون سريلانكيون يتهمون رئيس البرلمان بـ"التحيز"

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قاطع نواب البرلمان السريلانكى المؤيدين لرئيس الوزراء المكلف ماهيندا راجاباكسى جلسات البرلمان لليوم الثانى على التوالى، متهمين رئيس البرلمان ب"التحيز".

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ أن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا كان قد تعهد بألا يكلف رئيس الوزراء المعزول رانيل ويكريميسينجى بتشكيل الحكومة، ما يطيل أمد أزمة دستورية مستمرة منذ شهر.

وكان سيريسينا قد أقال فى 26 أكتوبر الماضى رئيس الحكومة وعين مكانه راجاباكسى، فيما وصف ويكريميسينجى إقالته بأنها "غير دستورية"، وتمسك بالحكم مؤكدا أنه يتمتع فى البرلمان بالأكثرية التى لم ينجح راجاباكسى فى جمعها.

يشار إلى أن الرئيس سيريسينا قد حل البرلمان آملا فى تنظيم انتخابات مبكرة يمكن أن تؤمن له أكثرية وحتى الموافقة على تعيين راجاباكسى، لكن المحكمة العليا ألغت حل البرلمان وأمرت اللجنة الانتخابية بوقف الاستعدادات لانتخابات مبكرة فى مستهل يناير المقبل.