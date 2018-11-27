مذيع ألمانى: البريكست مثل كرة القدم وإنجلترا خسرت كالعادة

كتبت - سالى حسام

سخر مذيع ألمانى من البريكست، وصفقة الخروج الخاصة برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى مشبها البريكست بلعبة كرة القدم وأن انجلترا خسرت فيها.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل"، فأن المذيع بقناة Das Erste الألمانية، قال إن اختصار ملف البريكست على طريقة المحلل الكروى الإنجليزى جارى لينيكر هو "البريكست لعبة سهلة فيها 65 مليون بريطانى يطاردون فكرة سخيفة وفى النهاية انجلترا تخسر دوما".

وقال أيضا "بعد البريكست سيحتاجون الفيزا للسفر ولن يتمكن جيمس بوند من مطاردة المجرمين الدوليين لأنه سيبقى مدة الفيلم وطولها ساعتين فى المرور عبر إجراءات الباسبور والجمارك".

يأتى هذا فى الوقت الذى دخلت فيه حكومة تيريزا ماى تحت ضغط هائل فى محاولة لتمرير صفقة البريكست فى مجلس العموم البريطانى فى تصويت 11 ديسمبر المقبل، بينما يعلن العشرات من النواب من حزب المحافظين الذى ترأسه ماى تمردهم عليها ونيتهم التصويت ضد الصفقة.