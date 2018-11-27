مدرسة ناصر العسكرية بأسيوط تحتفل اليوم بعيدها المئوى

اسيوط - ضحا صالح

احتفلت مدرسة ناصر العسكرية بأسيوط بعيدها المائة، حيث أنشئت مدرسة ناصر الثانوية العسكرية في 17 أكتوبر 1918، وكانت تسمى مدرسة أسيوط الثانوية الأميرية، وكانت المدرسة الوحيدة الثانوية على مستوى الصعيد.

وكان مقرها جامعة أسيوط القديمة وكلية الآداب الحالية وانتقلت للمبنى الحالي في الستينيات.

المدرسة تخرج منها عباقرة أسيوط وقادتها من العلماء والشرطة والجيش، ومن بين هؤلاء: "الدكتور محمود محفوط وزير الصحة السابق، الدكتور عثمان خيري عثمان أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اللواء هشام عبده مساعد وزير الداخلية، لواء أحمد فاروق القرن وكيل مصلحة الجوازات، اللواء محمد حمدي بجهاز المخابرات العامة، ومن رؤساء جامعة أسيوط السابقين الدكتور محمد عبدالسميع عيد، والدكتور أحمد عبده جعيص، الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة الحالي".