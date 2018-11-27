video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية وفد "الوزراء" يبحثان موثق المشروعات المتعثرة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:20 م
محافظ القليوبية وفد "الوزراء" يبحثان موثق المشروعات المتعثرة اجتماع محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

ناقش الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، مع وفد من مجلس الوزراء، برئاسة اللواء المهندس هشام السوادنى مدير متابعة مشروعات مجلس الوزراء، موقف المشروعات المتعثرة بالمحافظة فى قطاعات المياه والصرف الصحى والنقل والإسكان والصحة والسكة الحديد، وقطاع الزراعة والرى والشباب والرياضة والتعليم العالى والتضامن الإجتماعى والثقافة وكيفية إزالة المعوقات أمامهم للانتهاء منها.

وصرح المحافظ، أن هناك توجيهات بسحب المشروعات من المقاولين المتقاعسين وإسنادها إلى شركات أخرى تقوم بالتنفيذ والتسليم فى المواعيد المحددة، منوهًا بضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات فى أسرع وقت وعدم التقيد بالروتين وتيسير الإجراءات لسرعة تنفيذ جميع المشروعات فى الأوقات المحددة لها.

حضر اللقاء الدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروعات.

وأكد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين جهات العمل المختلفة والتعاون بين مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية؛ باعتبارها الدعامة الأساسية لرواج الحركة التجارية وتحسين مستوى الاقتصاد بما ينعكس بالأثر الإيجابى على مستوى معيشة المواطنين بالقليوبية .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية: إنتهاء إجراءات إعادة بناء قرية بقليوب بإجمالى 122 منزلا

اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

محافظة القليوبية

مجلس الوزراء

مشروعات مجلس الوزراء

المشروعات المتعثرة




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة