محافظ القليوبية وفد "الوزراء" يبحثان موثق المشروعات المتعثرة

القليوبية - إبراهيم سالم

ناقش الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، مع وفد من مجلس الوزراء، برئاسة اللواء المهندس هشام السوادنى مدير متابعة مشروعات مجلس الوزراء، موقف المشروعات المتعثرة بالمحافظة فى قطاعات المياه والصرف الصحى والنقل والإسكان والصحة والسكة الحديد، وقطاع الزراعة والرى والشباب والرياضة والتعليم العالى والتضامن الإجتماعى والثقافة وكيفية إزالة المعوقات أمامهم للانتهاء منها.

وصرح المحافظ، أن هناك توجيهات بسحب المشروعات من المقاولين المتقاعسين وإسنادها إلى شركات أخرى تقوم بالتنفيذ والتسليم فى المواعيد المحددة، منوهًا بضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات فى أسرع وقت وعدم التقيد بالروتين وتيسير الإجراءات لسرعة تنفيذ جميع المشروعات فى الأوقات المحددة لها.

حضر اللقاء الدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروعات.

وأكد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين جهات العمل المختلفة والتعاون بين مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية؛ باعتبارها الدعامة الأساسية لرواج الحركة التجارية وتحسين مستوى الاقتصاد بما ينعكس بالأثر الإيجابى على مستوى معيشة المواطنين بالقليوبية .