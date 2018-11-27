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محافظ القليوبية: إنتهاء إجراءات إعادة بناء قرية بقليوب بإجمالى 122 منزلا

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:53 م
محافظ القليوبية: إنتهاء إجراءات إعادة بناء قرية بقليوب بإجمالى 122 منزلا ااجتماع محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا لاستكمال الإجراءات التنفيذية لبناء منازل قرية العلوة التابعة لمركز ومدينة قليوب، حيث يبلغ عدد المنازل 122 بقرية العلوة، وسيبدأ التنفيذ كمرحلة أولى لعدد 25 منزل بعد هدم المنازل الصادر لها قرارات إزالة لخطورتها على أرواح المواطنين واستخراج الرخص للبدء فورا فى البناء.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع البدء فى الهدم اليدوى للمنازل، لضيق الشوارع حتى لا يحدث إنهيارات للمنازل المجاورة، كما أمر بسرعة الانتهاء من عمل مقايسة للهدم والبناء وتقديمها فورا للبدء فى التنسيق مع جمعية مصر الخير لبناء المنازل فى أقرب وقت ممكن والتنسيق لتذليل أى عقبات تعترض المشروع.

ووجه المحافظ، رئيس مجلس مدينة قليوب بالمتابعة المستمرة وإزالة أى معوقات لسرعة البناء وتسليم الوحدات للمواطنين بالمواعيد المحددة، ويأتى ذلك لحرصه على أمن وراحة المواطنين وتيسير الحالة المعيشية لهم، كما وجه بإزالة عدادات الكهرباء وعدادات المياه بمعرفة الجهات المختصة والبدء فى تنفيذ البناء للمنازل الجديدة بعد هدم القديم فورا .

 

 


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