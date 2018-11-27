محافظ الإسماعيلية: 10 درجات للطالب حال إعادة الكتب للمدرسة بعد انتهاء الدراسة

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

وافق اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، فى قراره رقم 718 لسنة 2018 على منح 10 درجات أعمال السنة للطالب الذى يعيد الكتب الدراسية بعد العام الدراسى لإدارة المدرسة بالإدارة التعليمية بالقنطرة شرق، و ذلك كحل لترشيد نفقات طبع الكتب وما تتحمله الدولة من أعباء مالية فى الطبع وتوجيه اعتماداتها لأعمال أخرى لصالح العملية التعليمية على أن توزع الدرجات طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك والقرارات الصادرة من وزير التربية والتعليم بخصوص أعمال السنة.

واوضح محافظ الإسماعيلية، أن القرار على جميع المدارس بالقنطرة شرق أعداد سجل خاص بها يسجل به اسم الطالب والكتب الدراسية التى تم إعاداتها وتسليمه إيصال بذلك ويتم إضافة تلك الكتب بإذن ارتجاع إلى المخازن لحين التصرف بشأنها.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة بكل مدرسة لمراجعة حالة الكتب واعداد تقرير من مدير مديرية التربية والتلعيم بعدد الكتب التى تم ارتجاعها و وضع تصور لكيفية التعامل بشأنها لاتخاذ القرار اللازم على أن تعمم التجربة على جميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والمدارس من العام القادم.

فى سياق آخر،اصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية قرارًا بتعديل تكليف عبد الحميد سامى عامر للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة الإسماعيلية لشئون المدينة بدلا من العمل مشرف على المشروع العام للنظافة بالإسماعيلية، وتكليف سعيد السيد فرج شريف للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة الإسماعيلية لشئون القرى بدلا من نائبًا لمركز ومدينة الإسماعيلية.

من ناحية أخرى، تنظم مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية عدد من القوافل العلاجية بمركز ومدينة فايد و قرية المنايف وذلك بالتنسيق مع بعض المؤسسات الخيرية وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر الجارى و حتى 31 يناير 2019.

وقال نادى صادق إسكندر، مدير مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية إن قافلة فايد، وكوبرى المغاربية والتى تبدأ اليوم الثلاثاء تتم بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن.

كما تستمر القوافل بقرى المنايف يومى 5 و 6 ديسمبر ويومى 19 و20 ديسمبر و يومى 16 و17 يناير المقبل و يومى 30 و31 يناير 2019.

تأتى تلك القوافل فى اطار خطة مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية لتوفير افضل درجات الرعاية الصحية البيطرية، وفى الموقع دون تكبد المواطن عبء النقل والكشف.