محافظ الإسماعيلية يناقش مع المستثمرين إنشاء مجمع تجارى ترفيهى إدارى طبى

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعًا فى تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لجميع أصحاب المشروعات الاستثمارية الجادة وخاصة المشروعات التنموية وتشجيع أى مستثمر جاد وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب تلك المشروعات التى تساهم فى أحداث التنمية الحقيقية على الأرض علاوة على كونها تتيح المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية لمجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال والاستشاريين فى حضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أسامة عبد العزيز مدير عام التخطيط العمرانى.

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة مقترح إنشاء مشروع مجمع تجارى ترفيهى إدارى طبى ضخم يضم مول تجارى ضخم ومجموعة مطاعم وكافيهات وحديقة أطفال متطورة والعديد من أشهر التوكيلات والماركات العالمية وفروعًا للبنوك وخدمة رجال المال والأعمال ويخدم كافة فئات المجتمع.