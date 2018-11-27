ماجد عثمان يشارك فى تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية بالكويت

كتب : مصطفى عبد التواب

شارك الدكتور ماجد عثمان أمس فى حفل تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية برعاية وحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والذى عقد فى قصر بيان العامر - دولة الكويت.

وكان عثمان أحد المحكمين الذين شاركوا فى تحكيم المشروعات التى تقدمت للحصول على جائزة سمو الشيخ سالم العلى الصباح للمعلوماتية. وتهدف هذه الجائزة إلى تهيئة الشباب العربى للإسهام فى تطوير الثقافة المعلوماتية، وتطوير المحتوى الرقمى العربي.

وأكد عثمان خلال مشاركته فى حفل التكريم على أن هذه المبادرة أسهمت بشكل كبير من خلال أنشطتها المختلفة فى التأكيد على دور التقنيات الحديثة فى تطوير البنية المعلوماتية العربية، وكشفت عن وجود شباب عربى لديه رؤية إبداعية فى مجال تكنولوجيا المعلومات يمكن استغلالها لتطوير المؤسسات العربية العامة والخاصة.