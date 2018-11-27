لجنة حكومية تزور الشرقية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى ‏تنفيذها

استقبل اللواء السعيد عبد المعطي مستشار محافظ الشرقية للمشروعات التنموية ‏لجنة رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري ‏تنفيذها بمختلف القطاعات بنطاق دائرة المحافظة بحضور عدد من مديري ‏المديريات الخدمية ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام وذلك بقاعة ‏الإجتماعات بالديوان العام‎.‎‏ ‏

أوضح مستشار المحافظ للمشروعات التنموية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة ‏سيقدم كافة سبل التعاون مع لجنة رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات ‏التنموية والخدمية و المستمرة أعمالها لمدة 3 أيام لعرض الموقف التنفيذي ‏للمشروعات و المعوقات الموجودة بالفعل وبحث سبل حلها مع الجهات والوزارات ‏المعنية وخاصة المتعلقة بالتمويل المركزي من الوزرات و الهيئات بالإضافة إلى ‏مشكلات تعثر الشركات المنفذة للمشروعات.‏

وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات ‏‏(الري ، الزراعة ، الإسكان، التضامن الإجتماعي ، الصحة ، الطرق والكباري ، مياه ‏الشرب والصرف الصحي ، الثقافة ، التموين، الشباب والرياضة ، الكهرباء ، التعليم ‏العالي ، المناطق الصناعية بالمحافظة ) بالإضافة إلى تناول نسب تنفيذ المشروعات ‏والتأكد من الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد و العمل على حل المشكلات ‏و إزالة المعوقات و وضع الحلول السريعة والعاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية ‏للإنتهاء من المشروعات بالسرعة والجودة المطلوبة وتقديم أفضل خدمات ‏للمواطنين.‏

وأشارت لجنة رئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم تنفيذ ورش عمل مع المسئولين ‏عن تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات ومناقشة المقترحات لحل المشاكل أمام ‏تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى عمل زيارات ميدانية لتفقد المشروعات على ‏أرض الواقع. ‏