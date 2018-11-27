video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة حكومية تزور الشرقية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى ‏تنفيذها

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:18 م
لجنة حكومية تزور الشرقية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى ‏تنفيذها جانب من اللقاء
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
استقبل اللواء السعيد عبد المعطي مستشار محافظ الشرقية للمشروعات التنموية ‏لجنة رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري ‏تنفيذها بمختلف القطاعات بنطاق دائرة المحافظة بحضور عدد من مديري ‏المديريات الخدمية ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام وذلك بقاعة ‏الإجتماعات بالديوان العام‎.‎‏ ‏
 
أوضح مستشار المحافظ للمشروعات التنموية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة ‏سيقدم كافة سبل التعاون مع لجنة رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات ‏التنموية والخدمية و المستمرة أعمالها لمدة 3 أيام لعرض الموقف التنفيذي  ‏للمشروعات و المعوقات الموجودة بالفعل وبحث سبل حلها مع الجهات والوزارات ‏المعنية وخاصة المتعلقة بالتمويل المركزي من الوزرات و الهيئات بالإضافة إلى ‏مشكلات تعثر الشركات المنفذة للمشروعات.‏
 
وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات ‏‏(الري ، الزراعة ، الإسكان، التضامن الإجتماعي ، الصحة ، الطرق والكباري ، مياه ‏الشرب والصرف الصحي ، الثقافة ، التموين، الشباب والرياضة ، الكهرباء ، التعليم ‏العالي ، المناطق الصناعية بالمحافظة ) بالإضافة إلى تناول نسب تنفيذ المشروعات ‏والتأكد من الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد و العمل على حل المشكلات ‏و إزالة المعوقات و وضع الحلول السريعة والعاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية ‏للإنتهاء من المشروعات بالسرعة والجودة المطلوبة وتقديم أفضل خدمات ‏للمواطنين.‏
 
وأشارت لجنة رئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم تنفيذ ورش عمل مع المسئولين ‏عن تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات ومناقشة المقترحات لحل المشاكل أمام ‏تنفيذ المشروعات  بالإضافة إلى عمل زيارات ميدانية لتفقد المشروعات على ‏أرض الواقع. ‏
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يلتقى بأصحاب الوكالات لبحث إقامة سوق حضارى

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

لجنة مجلس الوزراء




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة