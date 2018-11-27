لجنة حكومية تزور الشرقية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى ‏تنفيذها

استقبل اللواء السعيد عبد المعطي مستشار محافظ الشرقية للمشروعات التنموية لجنة رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات بنطاق دائرة المحافظة بحضور عدد من مديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
أوضح مستشار المحافظ للمشروعات التنموية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة سيقدم كافة سبل التعاون مع لجنة رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية و المستمرة أعمالها لمدة 3 أيام لعرض الموقف التنفيذي للمشروعات و المعوقات الموجودة بالفعل وبحث سبل حلها مع الجهات والوزارات المعنية وخاصة المتعلقة بالتمويل المركزي من الوزرات و الهيئات بالإضافة إلى مشكلات تعثر الشركات المنفذة للمشروعات.
وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات (الري ، الزراعة ، الإسكان، التضامن الإجتماعي ، الصحة ، الطرق والكباري ، مياه الشرب والصرف الصحي ، الثقافة ، التموين، الشباب والرياضة ، الكهرباء ، التعليم العالي ، المناطق الصناعية بالمحافظة ) بالإضافة إلى تناول نسب تنفيذ المشروعات والتأكد من الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد و العمل على حل المشكلات و إزالة المعوقات و وضع الحلول السريعة والعاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية للإنتهاء من المشروعات بالسرعة والجودة المطلوبة وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.
وأشارت لجنة رئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم تنفيذ ورش عمل مع المسئولين عن تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات ومناقشة المقترحات لحل المشاكل أمام تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى عمل زيارات ميدانية لتفقد المشروعات على أرض الواقع.
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