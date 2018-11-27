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لافروف يدعو أوكرانيا لاحترام التزاماتها الدولية واتفاقية النورماندى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:13 م
لافروف يدعو أوكرانيا لاحترام التزاماتها الدولية واتفاقية النورماندى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
كتب سمير حسنى
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أشاد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بالعلاقات الروسية الفرنسية، مؤكدا أن فرنسا شريك دولى مهم وعلاقتنا الثنائية فى تطور بحكم التعاون الاقتصادى والشراكة.

وتطرق الوزير الروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، فى باريس، للوضع فى أوكرانيا، داعيا الأخيرة لاحترام التزاماتها الدولية واحترام اتفاقية النورماندى".

وأعرب لافروف عن قلقه العميق بشأن ما سماه حرية الأقليات فى أوكرانيا، مؤكدا وقوع انتهاك لحقوق الإنسان هناك.

 


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سيرجى لافروف

وزير الخارجية الروسى

اوكرانيا




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