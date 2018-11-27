"كيث لي" نائب رئيس هواوي مصر: الأسواق المصرية للهواتف الذكية ستشهد طفرة فى تجربة Mate 20 المتطورة

• وصولنا للمركز الثاني عالمياً في الربع الثالث للمرة الثانية على التوالي هذا العام يضع على عاتقنا هدف تحسين وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا باستمرار، وهذا ما نقدمه لعملائنا بمختلف أنحاء العالم.

• هواوي تستثمر ما بين 10 و15 بالمائة من عائدتنا السنوية في أعمال البحث والتطوير وهذا هو سر نجاحنا في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء، وهو ما يدفعنا الي تقديم كل ما هو جديد ومبتكر لعملائنا في هواتفنا الذكية.

• سيشهد السوق المصري للهواتف الذكية طفرة في تجربة المستخدم خلال الأسابيع القليلة القادمة مع قرب وصول سلسلة Mate 20 الجديدة.

منذ أن أطلقت هواوي هواتفها الجديدة Mate 20 في أكتوبر 17 بلندن ثم تبعتها دبي في أكتوبر 24، وأصبح حديث وسائل الاعلام العالمية المختلفة عن سلسلة Mate 20 مستمر دون توقف حتى وقتنا هذا، نظراً للإمكانيات والقدرات الخارقة التي تحملها الهواتف والتي كانت مثابة حلم بالنسبة لمستهلكي الهواتف الذكية في أن يشاهده مثل هذه المزايا في وقت قريب جداً أكثر مما توقعوا.





ومع قرب وصول سلسلة هواوي Mate 20 للأسواق المصرية، قمنا بإجراء حوار مفتوح مع السيد "كيث لي"، نائب رئيس هواوي مصر حول الابتكارات وبراءات الاختراع التي حصلت عليها سلسلة Mate 20 المتطورة.

• منذ وصول هواوي للمركز الثاني عالمياً من حيث عدد وحدات الهواتف الذكية المباعة، والحفاظ على هذا المركز في الربع الثالث من العام الجاري، فهل يمكن أن نري هواوي في صدارة سباق الهواتف الذكية بالعالم؟ وما الذي ستقدمه الشركة للوصول الي هذا المركز؟

في حقيقة الأمر أن وصول هواوي للمركز الثاني عالمياً لم يكن محض صدفة، لكن الأمر أصبح مفاجأة للبعض، فإن المضي قدماً نحو تحقيق أهداف ورؤية الشركة وفقاً لخطة موضوعة منذ أن استقلت علامة هواوي التجارية في عام 2010 وأصبحت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك. ومن المتوقع إذا استمررنا في تقديم كل ما هو مبتكر وجديد في هواتفنا الذكية، بالإضافة الي تحسين خدماتنا ومنتجاتنا ستتحقق أهداف الشركة وسنصبح قريبين جداً من صدارة عالم الهواتف الذكية في غضون السنوات القليلة القادمة.

• ما الذي يميز سلسلة هوتف Mate 20 الجديدة عن بقية الهواتف الذكية الموجودة حالياً بالأسواق العالمية والمحلية؟

ان إطلاق سلسلة هواوي Mate 20 يعد طفرة في تجربة الاستخدام شهدتها الأسواق العالمية وستشهدها مصر قريباً خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتتمثل هذه الطفرة في عدة ابتكارات قامت هواوي بتزويدها في سلسلة Mate 20 التي تشمل كل من Mate 20 وMate 20 Pro وMate 20 X. فسلسلة هواوي Mate 20 تتميز بكونها أو هوتف ذكية تُزود بمعالج Kirin 980 الذي يعتبر أول معالج للهواتف الذكية في العالم مُصنع وفق تقنية 7nm والتي تعد أحدث ابتكارات هواوي في مجال النظام على شريحة SoC، وأكثرها كثافة وأعلاها أداء حتى الآن مع وحدة المعالجة العصبية Dual NPU. هذا وبالإضافة الي أن هواوي تخطو خطوات ثابتة نحو الأمام بابتكارها كاميرا ثلاثية تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية التصوير فائق العرض بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل للتصوير البعيد إضافة إلى مستشعر الفلاش وجميعهم ضمن إطار معدني مصقول أنيق المظهر والمل .





• لقد أطلقت هواوي لقب ملك الهواتف الذكية على هاتفها Mate 20 Pro منذ أن أعلنت عنه في لندن الشهر الماضي، لماذا هذا اللقب بالتحديد؟ وهل سيكون في صدارة أفضل الهواتف الذكية في عام 2018 كما زعمت وسائل الاعلام العالمية؟

لقب ملك الهواتف الذكية لم يأتي من فراغ، فإن هواوي Mate 20 Pro هو بالفعل ملك الهواتف الذكية، نظراً للعديد من الابتكارات التي يضمها في جهاز واحد والتي يشهدها المستهلك لأول مرة في تاريخ صناعة الهواتف الذكية، بجانب معالج Kirin 980 والثلاثة كاميرات الخلفية. فإن هواوي Mate 20 Pro يعد أول هاتف ذكي يأتي مزوداً بمستشعر بصمة الأصبع في قلب وصميم شاشة العرض، بالإضافة الي تزويد الهاتف بتقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 40 واط، ومن خلال توظيف هذه التقنية الثورية، يمكن شحن الهاتف بنسبة 70% تقريباً خلال نصف ساعة. علاوةً على ذلك، فإن الهاتف يدعم خاصية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 واط، مما يضمن توفير أسرع شحن لاسلكي على مستوى قطاع الهواتف الذكية.

وتم تزويد هاتف Huawei Mate 20 Pro بميزة الشحن اللاسلكي العكسي والذي يتيح للمستخدمين شحن أجهزة أخري التي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

• بعد ظهور كل هذه التقنيات والابتكارات التي يشهدها المستخدمين لأول مرة في هواتفهم الذكية، ما الجديد التى ستقدمه هواوي لعملائها في العام القادم؟

نبحث دائماً فى هواوى كيفية تحقيق المعادلة الصعبة، وهى توفير الابتكارات الجديدة ضمن كل هواتفنا مع تلبية كافة متطلبات عملائنا. لذلك نسعى دائماً الى تطوير كافة الخدمات التى نقدمها، سواء كانت هواتفنا او خدمات ما بعد البيع التى تعد من اهم مقومات نجاحنا كشركة.

لذلك نسعى الى زيادة أستثماراتنا لتلبية مطالب عملائها حيث تضع الشركة عملائها دائماً على رأس أولوياتها من خلال تقديم كل ما هو جديد لهم لتلبية كافة تطلعاتهم.

والجدير بالذكر، أن هواوي أصبحت سادس أكبر مستثمر بالعالم في مجال البحث والتطوير، لأنها تستثمر أكثر من 10% من عائدتها في أعمال البحث ولتطوير، وذلك بعد تدعيم جميع هواتفها بتقنيات مبتكرة التي تفوق توقعات المستخدمين في تلبية مطالبهم واحتياجاتهم في القيام بمهامهم اليومية.