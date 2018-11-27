الرئيسية أخبار عاجلة كسر ماسورة يتسبب فى قطع المياه عن هضبة الأهرام وآخر فيصل الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:59 م قطع المياه- أرشيفية كتب سيد الخلفاوى إضافة تعليق أعلنت محافظة الجيزة عن اضطرار شركة مياة الشرب والصرف الصحى لقطع المياه عن مناطق هضبة الأهرام ومساكن الشباب ومساكن الضباط وآخر فيصل لحدوث كسر بخط مياه قطر 1000مم القادم من 6 أكتوبر . وأضافت المحافظة، فى بيان لها منذ قليل، أن أعمال الإصلاح تجرى الآن وسيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء منها. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. محافظ القاهرة يتفقد مشروع "أهالينا" بمدينة السلام استعدادا لافتتاحه محافظ الجيزة يوجه بإزالة برج مخالف والاهتمام بالنظافة الجيزة مياه المياه مياه الشرب هضبة الاهرام فيصل مساكن الشباب مساكن الضباط المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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