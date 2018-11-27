قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 10 مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية فجر اليوم /الثلاثاء/. وقال نادى الأسير - فى بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن قوات الاحتلال اعتقلت هؤلاء المواطنين من محافظات (قلقيلية، جنين، نابلس والخليل).

وفى سياق متصل، يواصل جنود الاحتلال منذ ساعات تنكيلهم بشبان فى محيط منطقة باب العامود (أشهر أبواب القدس القديمة). وقال شهود عيان إن عناصر من جنود ما يسمى (حرس الحدود) أوقفت عددا من الشبان بالقرب من محطة القطار الخفيف في باب العامود، وأخضعتهم لتفتيش مذل ومهين.