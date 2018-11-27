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قنا تختتم فعاليات الملتقى التوظيفى بمشاركة 7 آلاف شاب

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:52 م
قنا تختتم فعاليات الملتقى التوظيفى بمشاركة 7 آلاف شاب فعاليات الملتقي التوظيفي الثامن والثلاثين
قنا - وائل محمد
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اختتمت محافظة قنا اليوم فعاليات الملتقي التوظيفي الثامن والثلاثين الذي نظمته ادارة تشغيل الشباب بالمحافظة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وبالتنسيق مع شركات القطاع الخاص  وذلك في حضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا  وعدد من القيادات التنفيذية و عدد كبير من الشباب المتقدم للوظائف المعلن عنها من قبل الشركات المشاركة في الملتقي.

واوضح الهجان انه تقدم في اول ايام الملتقي بمدينة قنا حوالى 1300 شاب وفتاة بينما تقدم في ثاني ايامه بمدينة قوص حوالي 3700  ومن المتوقع ان يتقدم اليوم بمدينة ابوتشت ما يزيد عن 2000 ليصبح اجمالي عدد المتقدمين حوالى 7  الاف شاب وفتاة مشيرا الي ان هذا الملتقي شهد وجود عدد من الشركات والمصانع التي تعمل علي ارض قنا لا سيما بالمنطقتين الصناعيتين بقفط ونجع حمادي.

وقدم محافظ قنا شكره للشركات المشاركة في الملتقي والقائمين علي تنظيمه من  الجهات التنفيذية والمعنية بملفي التشغيل والشباب بالمحافظة ، وحث الهجان الشباب المتقدمين علي ضرورة المثابرة والتفاني في العمل لاكتساب الخبرات مما قد يساعدهم في اقامة مشروعاتهم الخاصة مستقبلا .


والجدير بالذكر أن فعاليات الملتقى اقيمت علي مدار ثلاثة ايام في ثلاثة مدن مختلفة هي (قنا – قوص – ابوتشت ) شاركت فيه 53 شركة  وان محافظة قنا قد سبق لها  تنظيم 37 ملتقي توظيفي اثمرت عن تعيين 45 الف شاب وفتاه بالعديد من شركات القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة.

 


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