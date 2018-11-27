قطع المياه عن أحياء الإسماعيلية من 11 مساءً لـ3 صباحًا لأعمال غسيل الشبكات

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أعلن مرفق مياه الشرب بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، قطع مياه الشرب عن جميع أحياء مدينة الإسماعيلية الثلاثة أول وثانى وثالث لتنفيذ أعمال خطة غسيل شبكات المياه المرشحة لجميع، على أن تتم عملية الغسيل من الساعة 11 مساءً وحتى الثالثة صباحًا اعتبارا من يوم الأحد 25 نوفمبر الحالى بحى أول بالمحطة الجديدة ومنطقة الأفرنج ونمرة 6 والاثنين 26 نوفمبر فى حى ثالث بالمنطقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والحرفيين وخلف المخبز الآلى.

والثلاثاء 27 نوفمبر حى ثالث عثماثون والبلاح والزهراء والإرسال والأسرة وأنيس حلمى والإعلام والبوليس الدولى والأربعاء 28 نوفمبر حى ثانى الشهداء والمنطقة الصناعية وطريق عز الدين.

والأحد 2 ديسمبر القادم فى حى ثانى بعرايشية مصر وحى السلام والبلابسة كما يتم أيضا القطع عن حى أول والضواحى يوم الاثنين 3 ديسمبر القادم بأبو عطوة وطريق البلاجات والتعاون وعزبة آدم والحلوس.

من ناحية أخرى، استقبل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة الدكتور محمد حجازى عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس فى حضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد.

وخلال اللقاء ناقش محافظ الإسماعيلية وعميد كلية السياحة والفنادق سبل دعم وتعزيز التعاون فيما بين المحافظة والكلية ووضع آليات وخطة تنفيذية لدعم وتنشيط حركة السياحة بالمحافظة واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الحركة السياحية والعمل على تسويق المحافظة سياحيا لاسيما وأنها تذخر بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة التى تؤهلها لتكون قبلة للسياحة وما لديها من مزارات ومنشآت سياحية.

فى سياق آخر، قالت رضوى محمد مصطفى، مدير مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات بالإسماعيلية، إنه فى إطار اتفاق التعاون بين المركز ومكتبة مصر العامة لتحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة وتنمية قدرات الأفراد وتعزيز مهاراتهم، ينظم المركز بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ورشة عمل فى التنمية البشرية فى موضوعات تقدير الذات وقوة الثقة بالنفس ومهارات العرض والتقديم بأسعار مخفضة لأبناء الإسماعيلية ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة وموثقة ومختومة بختم النسر وذلك الجمعة المقبل.