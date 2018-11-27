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فيديو.. رئيس مجلس الغرف السعودية: مصر أصبحث أكثر جذبا للاستثمارات

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:25 م
فيديو.. رئيس مجلس الغرف السعودية: مصر أصبحث أكثر جذبا للاستثمارات الدكتور سامي العبيدى رئيس مجلس الغرف السعودية
كتبت ــ منة الله حمدي
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أكد الدكتور سامي العبيدى، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أي وقت مضى بعد برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية، تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو النتاج المحلى إلى اكثر من  5,7% وينخفض عجز الموازنة الى 9,5% ويرتفع الاحتياطى من النقد الاجنبى إلى أكثر من 44,4 مليار دولار مما يعطى الثقة للمستثمر السعودى.
 
وأضاف العبيدى خلال مجلس الأعمال المصري السعودي، أنه قد آن الأوان للنهوض بالتبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحى وعقارى والدخول فى التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية وفرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.
 
وأكد العبيدي أن العلاقات بين المملكة ومصر والزيارات المتكررة هى رسالة  لعمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين التى يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الشقيقة الكبرى مصر.
 

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