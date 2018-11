فيديو.. دونالد ترامب: كنت أشبه ألفيس بريسلى فى شبابى

زعم الرئيس دونالد ترامب، أنه كان يشبه ملك الروك الأمريكى الراحل ألفيس بريسلى عندما كان شابا.

وخلال إلقائه كلمة أمام حشد فى توبيلو مسقط رأس بريسلى بولاية ميسسيبى مساء أمس، الإثنين، قال ترامب "لا ينبغى أن أقول هذا، ستقولون إننى مغرور لأننى لست كذلك، لكن بخلاف الشعر الأشقر، عندما كنت صغيرا قالوا إننى أشبه ألفيس".

وتابع قائلا: هل يمكنكم أن تروا هذا؟ هل تصدقون؟ لقد اعتبرت دائما أن هذه مجاملة عظيمة.

وأضاف ترامب أن بريسلى تم تكريمه مؤخرا فى حفل وسام الحرية الرئاسى فى وقت سابق هذا الشهر. وتابع قائلا " نحن نحب ألفيس، أليس كذلك".

وكان ترامب متواجدا فى ميسيسيبى لدعم السيناتور سيندى هايد سميت، الجمهورية التى تخوض انتخابات الإعادة على مقعد مجلس الشيوخ أمام المنافس الدسمقراطى مايم إيبسى.

