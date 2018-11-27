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فيديو.. "المدارس الرسمية الدولية".. خدمة تعليمية متميزة بمصروفات أقل

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:03 م
فيديو.. "المدارس الرسمية الدولية".. خدمة تعليمية متميزة بمصروفات أقل د. طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمد رضا
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، افتتاح عدد من المدارس الدولية الحكومية لتقديم خدمية تعليمية متميزة لأولياء الأمور بأسعار مخفضة، وأيضا لمنافسة المدارس الدولية الخاصة، حيث افتتح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بالحى الرابع فى العبور.  
 
وأكد الوزير، حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عال من الجودة يضاهى ما تقدمه المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وبمصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الدولية الخاصة.
 
 
وأشاد شوقى بآلية العمل داخل المدرسة من انضباط وتجهيزات للفصول، وتأهيل للمعلمين، لافتا أن العمل الجماعى هو وسيلة نجاح أى عمل، وأثنى على روح الإيجابية والتعاون بين جميع أعضاء المؤسسة وبين العاملين بالمدارس الرسمية الدولية وأولياء الأمور،  مشيرا إلى أنها تجربة رائدة وسيتم تعميمها فى المحافظات حيث تهدف إلى تعليم بمستوى دولى يطبق بجودة متقدمة، مع الحرص على تعليم القيم والأخلاق للأجيال القادمة، وتأصيل فكر التعليم العالمى المستمر.
 
وتقع المدرسة على مساحة 7199 مترا مربعا، ومساحة المبنى 1364 مترا مربعا، وتتكون المدرسة من 36 فصلا دراسيا، وهى تتكون من دور أرضى ودورين متكرر بتكلفة 6 مليون جنيه بإجمالى مصروفات دراسية للطالب 15 ألف جنيه فى العام الواحد بدعم مادى كبير من الوزارة بينما مثيلاتها فى المدارس الدولية تقدر مصروفات الطالب بمبلغ 100 ألف جنيه، وهذا ما يجعلها اقتصادية جدًا بالنسبة لهذا النوع من التعليم وبنفس المستوى المتميز جدًا، حيث تم تدريب المعلمين والإداريين من قبل الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية، مما كان له بالغ الأثر فى رضا الطلاب وأولياء أمورهم وتحمس الجميع لتلك التجربة الناجحة ليتم تعميمها لزيادة الطلب على هذا النوع من التعليم من قبل أولياء الأمور بالإضافة إلى تكاليفه المنخفضة نسبيا بالطبع.
 
 
 

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طارق شوقى

المدرسة الدولية بالعبور

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