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فيديو.. "الحياة اليوم" يبرز زيارة الوفد الإعلامى السعودى لـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:27 م
فيديو.. "الحياة اليوم" يبرز زيارة الوفد الإعلامى السعودى لـ"اليوم السابع" زيارة الوفد الإعلامى السعودى لـ"اليوم السابع"
كتب أحمد عبد الرحمن
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استعرض تقريراً عرضه برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، الذى يقدمه خالد أبو بكر ولبنى عسل، تفاصيل زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى مصر.

وركّز التقرير، على زيارة الوفد الإعلامى السعودى لعدد من المؤسسات الإعلامية المصرية والتقى برؤساء تحرير وإدارة مؤسسات الصحف من بينها "اليوم السابع".

يذكر أن الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير "اليوم السابع" استقبل أمس الوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد السعودى محمد بن سلمان، والذى ضم رؤساء تحرير كبرى الصحف السعودية وعددا من الكتاب والمحللين السعوديين، مشيدا بالعلاقات المصرية السعودية التى شهدت طفرة كبيرة منذ تولى سمو الأمير محمد بن سلمان منصب ولى العهد، ومرحبا بالوفد الإعلامى السعودى الذى شرف مؤسسة اليوم السابع بالزيارة.


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الوفد الاعلامى السعودى

اليوم السابع

الحياه اليوم

قناه الحياه

العلاقات المصريه السعوديه




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