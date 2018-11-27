فيديو.. الأمير في القاهرة .. مصر والسعودية في رباط ليوم الدين

إعداد: محمد الشرقاوي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية، وهى الزيارة التى تحظى بحفاوة كبيرة من مؤسسات البلدين الشقيقين، حيث إن الزيارة وهى الثانية لصاحب السمو الملكى، إلى مصر فى نفس العام، لتؤكد قوة وعمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستعرض الفيديو التالى أبرز المعلومات حول العلاقات بين البلدين.

- للمرة الثانية في عام.. الأمير محمد بن سلمان يزور مصر

- تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

- تتضمن مباحثات الزعيمين مناقشة أهم الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك

- السفير السعودي لدى القاهرة قال إن زيارة الأمير للقاهرة للمرة الثانية خلال عام تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية

- الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر تهدف إلى نشر المحبة والسلام برؤية موحدة تخدم مصالح الأمتين العربية والإسلامية

- الزيارة تحظى باهتمام مصري وسعودي على كافة المستويات

- السعودية الأولى عربيًا من حيث الاستثمارات في مصر بمشروعات تزيد على 2900 مشروع بتكلفة 27 مليار دولار.

- بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية تجاوز 6.2 مليار دولار.

- السياحة السعودية تشكل 20% من السياحة العربية في مصر.