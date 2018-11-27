video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. الأمير في القاهرة .. مصر والسعودية في رباط ليوم الدين

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:56 م
فيديو.. الأمير في القاهرة .. مصر والسعودية في رباط ليوم الدين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية
إعداد: محمد الشرقاوي
إضافة تعليق
 
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية، وهى الزيارة التى تحظى بحفاوة كبيرة من مؤسسات البلدين الشقيقين، حيث إن الزيارة وهى الثانية لصاحب السمو الملكى، إلى مصر فى نفس العام، لتؤكد قوة وعمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية.
 
ويستعرض الفيديو التالى أبرز المعلومات حول العلاقات بين البلدين.
 
- للمرة الثانية في عام..  الأمير محمد بن سلمان يزور مصر
 
- تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
 
- تتضمن مباحثات الزعيمين مناقشة أهم الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك
 
- السفير السعودي لدى القاهرة قال إن زيارة الأمير للقاهرة للمرة الثانية خلال عام تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية
 
- الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر تهدف إلى نشر المحبة والسلام برؤية موحدة تخدم مصالح الأمتين العربية والإسلامية
 
- الزيارة تحظى باهتمام مصري وسعودي على كافة المستويات
 
- السعودية الأولى عربيًا من حيث الاستثمارات في مصر بمشروعات تزيد على 2900 مشروع بتكلفة 27 مليار دولار.
 
- بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية تجاوز 6.2 مليار دولار.
 
- السياحة السعودية تشكل 20% من السياحة العربية في مصر.
 

إضافة تعليق

ولى العهد السعودى

محمد بن سلمان

الرئيس السيسى

السيسى ومحمد بن سلمان

اخبار السعودية

اخبار مصر




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة