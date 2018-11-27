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فيديو.. الأعلى للإعلام: التوافق المصرى السعودى يضبط إيقاع العالم العربى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:47 م
فيديو.. الأعلى للإعلام: التوافق المصرى السعودى يضبط إيقاع العالم العربى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب : إبراهيم سعيد
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استقبل الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد السعودى سمو الأمير محمد بن سلمان بمقر المجلس الأعلى لتنيظم الإعلام.
 
 
وقال مكرم محمد أحمد، خلال اللقاء، إن هناك 30 صحفيا سعوديا و30 صحفيا مصريا يتواجدون الآن علي طاولة المجلس الأعلى لفتح نقاش مجتمعى مثمر بين الجانبين.
وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن التوافق المصرى السعودى لضبط ايقاع العالم العربى. 
 
وأضاف أن الجلسة ستشهد بعض محاور النقاش التي تهم الإعلام المصري والسعودي حول طبيعة العلاقات المصرية السعودية وأخر مستجدات المشكلة اليمنية هل تنتهي سلما في ظل تعنت الحوثيين.
 
 وطالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتبادل الزيارات بين الصحفيين والإعلاميين المصريين والسعوديين.
 

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المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

محمد بن سلمان

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