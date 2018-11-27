video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غداً.. ختام مؤتمر "الاقتصاد وأجندة التنمية المستدامة ..آفاق 2030" بكينيا

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:00 ص
غداً.. ختام مؤتمر "الاقتصاد وأجندة التنمية المستدامة ..آفاق 2030" بكينيا المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

يختتم المؤتمر الرابع حول "الاقتصاد وأجندة التنمية المستدامة آفاق 2030 " أعماله فى كينيا غداً الأربعاء، بمشاركة مصر بوفد رفيع المستوى يرأسه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء ممثلين لعدة قطاعات.

 

وتتركز أهداف المؤتمر، على التقنيات والابتكارات الجديدة للمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، والتحديات التى تطرحها هذه الموارد والفرص الهائلة التى تقدمها للبشرية، بهدف تشجيع المناقشات العالمية حول التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق.

 

تأتى أهمية المشاركة فى هذا المؤتمر لما تمثله المحاور المطروحة فيه من أهمية كبرى فى مجال إدارة الأحياء والموارد البحرية، وتسخير إمكانيات البحار والمحيطات فى التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة للبحار والمحيطات، لمواجهة التحديات القائمة بهدف تعظيم الفرص الهائلة لهذه الموارد وتسخيرها للبشرية فى سبيل زيادة الانتاج وتوفير الوظائف، وضمان الأمن الغذائى .

 

ويناقش المؤتمر عدد من المحاور "الاستدامة، وتغير المناخ، ومراقبة التلوث و الإنتاج، والنمو الاقتصادى المتسارع، والتشغيل والتقليص من الفقر، والنقل والاتصال العالمى، وخلق فرص العمل والقضاء على الفقر"، والمدن، والترفيه السياحى والاقتصاد الأزرق، والطاقة، والموارد المعدنية والتنمية المستدامة، وتدبير الحياة البحرية والحفاظ عليها، والحفاظ على النشاط الاقتصادى المستدام، والعمل من أجل حماية المناخ".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر تشارك بمؤتمر "الاقتصاد الأزرق" لتجمع الدول المطلة على المحيط الهندى

الاقتصاد الاخضر

كينيا

التنمية المستدامة

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

فيديو.. السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها

فيديو.. السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها

المحترفون "ماكينات أهداف".. عبد الله السعيد يعمق جراح الاتحاد فى "ديربى جدة".. حسين السيد يسجل من جديد مع الاتفاق السعودى.. محمد صلاح يكرس عقدة واتفورد.. وشيكابالا يضع البصمة الأولى مع أبولون اليونانى.. فيديو

المحترفون "ماكينات أهداف".. عبد الله السعيد يعمق جراح الاتحاد فى "ديربى جدة".. حسين السيد يسجل من جديد مع الاتفاق السعودى.. محمد صلاح يكرس عقدة واتفورد.. وشيكابالا يضع البصمة الأولى مع أبولون اليونانى.. فيديو

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان

الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة"

الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة"

ادعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC.. شارك بالتصويت

ادعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC.. شارك بالتصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة