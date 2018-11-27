video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عضو بـ"مجلس الأطباء" يحذر من زيادة معدلات هجرة أعضاء النقابة للخارج

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:34 م
عضو بـ"مجلس الأطباء" يحذر من زيادة معدلات هجرة أعضاء النقابة للخارج الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
حذر الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، من زيادة معدلات هجرة الأطباء للخارج، مشيرا إلى أنها وصلت إلى طلاب الطب فى مرحلة ما قبل التخرج، والذين يبحثون الآن عن فرصة للدراسة فى الخارج للإلتحاق ببرامج معادلات أجنبية تتيح له السفر حتى قبل التخصص.
 
 
وطالب الطاهر، فى بيان، بسرعة إصلاح أحوال الأطباء قبل أن يأتى يوم، ومصر تصبح بلا أطباء، نتيجة التدنى الشديد فى الأجور، وبيئة العمل، ونقص المستلزمات والإمكانيات فى المستشفيات الحكومية، وتحمل الطبيب أعباء هذا النقص ، بالتزامن مع ضرور ة أن يكون حسن المظهر وأن تعلو وجهه ابتسامة دائمة فى وجه المريض، وأيضا مطلوب منه استكمال دراسات عليا تكلفتها حوالى من 3000 الى 4000 فى السنة على نفقته الخاصة.
 
 
 
واستكمل: "إذا نظرنا الى الأرقام الخاصة بقيد الأطباء فى سجل الطبيب الحر سنجد مثلا فى 2016 كان عدد المسجلين هو 1044 طبيب وفى 2017 اصبحو (2549) طبيب، وهذه الأرقام توضح زيادة النسبة لأكثر من 150% وهو مؤشر لهجرة الأطباء للعمل الحكومى وأغلبهم يسافر للخارج".
 
أما عن الحلول لمواجهة تلك الأزمة فقال: أولا، لابد من رفع موازنة الصحة وتحسين الأجور وزيادة بدل العدوى، ولا يقل عن 2000 جنيه، وزيادة المعاشات الخاصة بالأطباء ومحاسبة الأطباء محاسبة مهنية وليست جنائية، مثلما يحدث فى العالم كله ، وتحمل الوزارة وجهة العمل تكلفة الدراسات العليا للطبيب وزيادة تأمين المستشفيات وحماية الطبيب من الاعتداءات المستمرة

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة الأطباء تعلن الاعتداء على طبيبين بمستشفى المنشاوى العام فى طنطا

انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء البيطريين بعد اكتمال النصاب

عضو بـ"نقابة الأطباء": كثرة الاعتداءات تتسبب فى ارتفاع هجرة الأعضاء للخارج

نقابة الاطباء

بدل العدوى

هجرة الاطباء




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة