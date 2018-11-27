عضو بـ"مجلس الأطباء" يحذر من زيادة معدلات هجرة أعضاء النقابة للخارج

كتبت آية دعبس

حذر الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، من زيادة معدلات هجرة الأطباء للخارج، مشيرا إلى أنها وصلت إلى طلاب الطب فى مرحلة ما قبل التخرج، والذين يبحثون الآن عن فرصة للدراسة فى الخارج للإلتحاق ببرامج معادلات أجنبية تتيح له السفر حتى قبل التخصص.

وطالب الطاهر، فى بيان، بسرعة إصلاح أحوال الأطباء قبل أن يأتى يوم، ومصر تصبح بلا أطباء، نتيجة التدنى الشديد فى الأجور، وبيئة العمل، ونقص المستلزمات والإمكانيات فى المستشفيات الحكومية، وتحمل الطبيب أعباء هذا النقص ، بالتزامن مع ضرور ة أن يكون حسن المظهر وأن تعلو وجهه ابتسامة دائمة فى وجه المريض، وأيضا مطلوب منه استكمال دراسات عليا تكلفتها حوالى من 3000 الى 4000 فى السنة على نفقته الخاصة.

واستكمل: "إذا نظرنا الى الأرقام الخاصة بقيد الأطباء فى سجل الطبيب الحر سنجد مثلا فى 2016 كان عدد المسجلين هو 1044 طبيب وفى 2017 اصبحو (2549) طبيب، وهذه الأرقام توضح زيادة النسبة لأكثر من 150% وهو مؤشر لهجرة الأطباء للعمل الحكومى وأغلبهم يسافر للخارج".

أما عن الحلول لمواجهة تلك الأزمة فقال: أولا، لابد من رفع موازنة الصحة وتحسين الأجور وزيادة بدل العدوى، ولا يقل عن 2000 جنيه، وزيادة المعاشات الخاصة بالأطباء ومحاسبة الأطباء محاسبة مهنية وليست جنائية، مثلما يحدث فى العالم كله ، وتحمل الوزارة وجهة العمل تكلفة الدراسات العليا للطبيب وزيادة تأمين المستشفيات وحماية الطبيب من الاعتداءات المستمرة