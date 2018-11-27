عبور 47 سفينة قناة السويس بحمولة 3.4 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 47 سفينة، بحمولة3.4 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC LEANNE ،بحمولة 200 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون 400 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات البنميةMSC BALOMA بحمولة 158 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى مصر.