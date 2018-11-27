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ضبط نص طن بانجو و15 كيلو هيروين و17 كيلو استروكس

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:44 م
ضبط نص طن بانجو و15 كيلو هيروين و17 كيلو استروكس مخدر البانجو-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية المكبرة لمكافحة الاتجار في المخدرات، حيث نجح في ضبط 1393 قضية " إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها (1463) متهماً.
 
وعثر بحوزة المتهمين على 632,900 كيلو بانجو، و78 كيلو حشيش، و17 كيلو استروكس، و12 كيلو من الفودو، و15 كيلو هيروين، وكيلو أفيون و23 جرام من مخدر الشابو و539378 قرص مخدر مختلف الأنواع .
 
 
 
وتمكن قطاع الأمن العام من إبادة مساحة فدان مزروع بنبات البانجو المخدر، بالإضافة إلى ضبط (31 قطعة سلاح نارى، 102 طلقةمخلتفة الأعيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارى تكثيف الجهود، وإستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون .
 
 
 
 
 
 
 
 

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حشيش

هيروين

الاتجار في المخدرات

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