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خالد صلاح
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ضبط مواطن لاتجاره فى النقد الأجنبى خارجج السوق المصرفى بالفيوم

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:26 م
ضبط مواطن لاتجاره فى النقد الأجنبى خارجج السوق المصرفى بالفيوم دولارات - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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ضبطت خدمة نقطة التفتيش الأمنية "الروس"، بمركز شرطة الفيوم، سيارة ملاكى، يقودها تاجر، ومؤذن بهيئة الأوقاف، بمحافظة المنيا، وبحوزة الثانى مليونى جنيها مصرى، وأفاد إنه يجمع مدخرات أبناء بلدته القادمين من ليبيا بالنقد الأجنبي، ويستبدلها بنقود مصرية، ووجهت له تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

 

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بتمكن خدمة نقطة التفتيش الأمنية "الروس" دائرة مركز شرطة الفيوم، من ضبط سيارة رقم 34672 ملاكى المنيا، ملك وقيادة "ج.ع" (34سنة- تاجر)، ومقيم بقرية هوارة بمركز مطاى بالمنيا، وبرفقته "ص.م" (50 سنة-مؤذن بهيئة الأوقاف بالمنيا)، ومقيم ابجاج الحطب بمركز مطاى المنيا، والسابق إتهامه فى قضية إتجار فى النقد الأجنبي، وبحوزة الثانى مبلغ مالى قدره مليونى جنيها مصريا. 

 

وتم مناقشتهما، فقرر الثانى استئجاره السيارة لتوصيله لبلدته، وبسؤاله عن سبب حيازته لذلك المبلغ، ومصدر تحصله عليه، أقر بجمع مدخرات العاملين بدولة ليبيا من أهل بلدته بالنقد الأجنبى ثم تحويلها لعملات محلية لتسليمها لأهليتهم مستفيداً بفارق العملة. 

 

كلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وظروفها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، واحالتهما للنيابة العامة لتتولى التحقيق.


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