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ضبط متهمين بحوزتهما شهادات طبية مزورة منسوب صدورها لنقابة أطباء الغربية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:01 م
ضبط متهمين بحوزتهما شهادات طبية مزورة منسوب صدورها لنقابة أطباء الغربية احد المتهمين
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن المقدم وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط متهمين لمزاولتهما نشاط ترويج الشهادات الطبية المزورة والمنسوب صدورها لنقابة الأطباء بالغربية، وبعض الأطباء لراغبي الحصول عليها من المواطنين وغيرهم لتقديمها فى جلسات نظر القضايا امام المحاكم للتلاعب بها قانونا، وبحوزتهما دفاتر وشهادات طبية منسوب صدورها لنقابة الأطباء مزورة.

كانت معلومات اكدتها تحريات رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام السيد جودة حسن خضر 63 سنة صاحب مكتبة ابو حماده الكائنه الشارع الخلفى لمجمع محاكم المحله الكبرى دائرة مركز المحله ومقيم ثان المحله، بمزاولة نشاط واسع فى ترويج الشهادات الطبية المزورة والمنسوب صدورها لنقابة الاطباء بالغربية وبعض الاطباء لراغبى الحصول عليها من المواطنين وغيرهم لتقديمها فى جلسات نظر القضايا امام المحاكم للتلاعب بها قانونا لتغيير الحقائق مقابل مبالغ مالية.

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ووجه اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم بالمكتبة وبحوزته 8 شهادات  طبية منسوب صدورها لنقابة أطباء الغربية مزورة و2 دفتر روشتة طبيب باسماء أطباء مختلفة و7 دفاتر أورنيك 5 س نيابه و3 دفتر اورنيك  5 ج نيابه ودفتر 14 ع ج مكرر و12 طابعا بريديا فئة 4 جنيه للواحد و35 دمغه حكومية فئة واحد جنيه ومبلغ مالى167 جنيه جنيه.

كما تم ضبط  اسلام احمد حسن العطار سن52سنة  صاحب مكتبه بذات الشارع ومقيم اول المحله وبحوزته ٣١ شهادة طبية مزوره و١٢ روشتة طبيه منسوبه للدكتور احمد اسماعيل شحاتة ممهورة بخاتم النقابه واكلاشيه الطبيب مزورة و٢ روشته طبية مزورة منسوبه للدكتور محمد عبد المعبود حسن المصرى ممهورة بخاتم النقابه واكلاشية الطبيب مزورة و دفتر اورنيك ٥ س نيابة ومبلغ ٥٦٥ جنيه تحرر عن الواقعه الاولى المحضر رقم ٦٦٢٥٨ والثانية ٦٦٢٥٩ لسنة ٢٠١٨ جنح مركز المحله، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.

 

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