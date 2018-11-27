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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:43 م
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ضبط عامل يعرى نفسه داخل سيارته بالمنصورة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:37 م
ضبط عامل يعرى نفسه داخل سيارته بالمنصورة ضبط متهم - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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ألقى ضباط مباحث قسم أول المنصورة، القبض على شخص يقوم بتعرية نفسة داخل سيارته بناحية شارع كلية الآداب بالمنصورة أثناء مرور الفتيات.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للعقيد حسام الجداوى مأمور قسم أول المنصورة من المدعو "أحمد ا ا" ٢٠ عام طالب جامعى، ومقيم دائرة قسم أول، بأنه أثناء سيره بشارع كلية آداب دائرة القسم، شاهد أحد داخل سيارته حال قيامه بتعرية نفسه ويقوم بأفعال فاضحة، وحال معاتبته له لقيامه بذلك لمرور الفتيات بتلك المنطقة تعدى عليه بالسب والشتم.

تم ضبطه واعترف بدعوى مروره بحالة نفسيه، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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