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صور.. هبوط أرضى أمام قرية شاوه بالمنصورة بعمق 5 أمتار وتحويل حركة المرور

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:38 م
صور.. هبوط أرضى أمام قرية شاوه بالمنصورة بعمق 5 أمتار وتحويل حركة المرور هبوط ارضى
الدقهلية شريف الديب
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شهد طريق ميت الأكراد شاوه أمام قرية شاوه التابعة لمركز المنصورة، منذ قليل، هبوط أرضى بمساحة 1متر ×1متر وعمق خمسة أمتار. 
 
على الفور، أجرى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اتصالا هاتفيًا باللواء خالد محجوب رئيس مركز ومدينة المنصورة، وطالبه بالانتقال فوراً لمعاينة الهبوط وإصلاحه، كما طالب بتنظيم حركة المرور في موقع الهبوط لتسهيل الحركة المرورية علي الطريق، ويتابع المحافظ عملية الإصلاح اولا بأول إلي أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.
 
هذا وقد تقرر تحويل حركة المرور بالطريق إلى طريق التجنيد تلبانة لمدة ثلاثة أيام لحين الانتهاء من الإصلاحات الجارية.
هبوط ارضى (1)
هبوط ارضى (1)

هبوط ارضى (2)
هبوط ارضى (2)

هبوط ارضى (3)
هبوط ارضى (3)

هبوط ارضى (4)
هبوط ارضى 

هبوط ارضى (5)
هبوط ارضى

 


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