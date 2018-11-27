صور.. محافظ السويس يضع حجر أساس مشروع إقامة 672 وحدة سكينة بمدينة الأمل

السويس – السيد فلاح

وضع اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس واللواء دكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العام لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان حجر الأساس لإقامة مدينة سكنية تشمل 672 وحدة سكنية بمدينة الأمل بحى فيصل.

وقام "صقر" و"رزق" بجولة لمنطقة تعاونيات البحر الأحمر لمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات من المنطقة والوقوف على احتياجات المنطقة للتجميل والتطوير.

وأعطى محافظ السويس تعليماته للواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام بتسهيل الإجراءات والتنسيق مع الهيئة لإنجاز المشروع بمدينة الأمل لخدمة شعب السويس.

حضر اللقاء الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة والمهندس السيد، التقى رئيس قطاع المشروعات بالهيئة والمهندس عبد الناصر النجار رئيس قطاع التنفيذ وفاتن إبراهيم، رئيس حى فيصل ورئيس القطاع العقارى والقطاع التعاونى بالهيئة.



محافظ السويس ورئيس هيئة التعاونيات



محافظ السويس ورئيس هيئة التعاونيات



محافظ السويس ورئيس هيئة التعاونيات يضعان حجر الأساس



محافظ السويس ورئيس هيئة التعاونيات خلال الجولة



محافظ السويس ورئيس هيئة التعاونيات



مدينة الأمل



محافظ السويس ورئيس هيئة التعاونيات يضعان حجر الأساس