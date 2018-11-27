video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ السويس يبحث مع "هيئة تعاونيات البناء" إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:34 م
صور.. محافظ السويس يبحث مع "هيئة تعاونيات البناء" إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية جانب من اللقاء
السويس – السيد فلاح
إضافة تعليق

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بمكتبه اليوم، اللواء دكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات ومدن الإسكان التعاونية بالسويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة.

وفى اللقاء بحث المحافظ إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية للزواج الحديث من قبل هيئة التعاونيات مؤكداً إن هناك دراسة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية أخرى لحل مشكلة الإسكان.

وأكد محافظ السويس، على رئيس الهيئة إن هناك عدد من الموضوعات تحتاج لتدخل الهيئة منها أعمال رصف وتطوير داخل مدينة تعاونيات البحر الأحمر وتعاونيات إسبيكو بحى فيصل بعد أن قامت المحافظة برفع آلاف الأطنان من مخلفات البناء المتراكمة فى المنطقة.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة تشكيل لجنة لدراسة المشاكل المتعلقة بمدن الإسكان التعاونية التابعة لجمعيات الإسكان بالاتحاد التعاونى الإسكانى ومنها مدن السلام 1 والسلام 2 والكبانون وحصر المشاكل بها، بالإضافة إلى حصر جميع أغطية بالوعات الصرف الصحى وغرف التفتيش المنتشرة بالشوارع داخل مدن التعاونيات بحى فيصل وحى عتاقة.

واستجاب رئيس الهيئة لطلب اللواء عبد المجيد صقر، لرصف وتطوير الشارع الرئيسى لمدينة تعاونيات البحر الأحمر والشارع الرئيسى لمدينة تعاونيات إسبيكو بحى فيصل.

كما استعرض رئيس الهيئة محاور عمل هيئة التعاونيات وإنجازاتها على مستوى الجمهورية وبناء أكثر من مدينة بمحافظة السويس وأخرها بناء 46 عمارة سكنية بحى فيصل.

حضر اللقاء كلا من ووليد شوقي، رئيس حى عتاقة وفاتن إبراهيم، رئيس حى فيصل والمهندس السيد تقي، رئيس قطاع المشروعات بالهيئة والمهندس عبد الناصر النجار، رئيس قطاع التنفيذ ورئيس القطاع العقارى والقطاع التعاونى بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

 

محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان (1)
محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

 

محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان (2)
محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

 

محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان (3)
محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

 

محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان (4)
محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

 

محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان (5)
محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ السويس يشهد أعمال وفقرات فنية لأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة

السويس

اخبار السويس

محافظه السويس

محافظ السويس

اخبار المحافظات

اللواء دكتور حسام رزق

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة