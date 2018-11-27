صور.. محافظ السويس يبحث مع "هيئة تعاونيات البناء" إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية

السويس – السيد فلاح

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بمكتبه اليوم، اللواء دكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات ومدن الإسكان التعاونية بالسويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة.

وفى اللقاء بحث المحافظ إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية للزواج الحديث من قبل هيئة التعاونيات مؤكداً إن هناك دراسة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية أخرى لحل مشكلة الإسكان.

وأكد محافظ السويس، على رئيس الهيئة إن هناك عدد من الموضوعات تحتاج لتدخل الهيئة منها أعمال رصف وتطوير داخل مدينة تعاونيات البحر الأحمر وتعاونيات إسبيكو بحى فيصل بعد أن قامت المحافظة برفع آلاف الأطنان من مخلفات البناء المتراكمة فى المنطقة.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة تشكيل لجنة لدراسة المشاكل المتعلقة بمدن الإسكان التعاونية التابعة لجمعيات الإسكان بالاتحاد التعاونى الإسكانى ومنها مدن السلام 1 والسلام 2 والكبانون وحصر المشاكل بها، بالإضافة إلى حصر جميع أغطية بالوعات الصرف الصحى وغرف التفتيش المنتشرة بالشوارع داخل مدن التعاونيات بحى فيصل وحى عتاقة.

واستجاب رئيس الهيئة لطلب اللواء عبد المجيد صقر، لرصف وتطوير الشارع الرئيسى لمدينة تعاونيات البحر الأحمر والشارع الرئيسى لمدينة تعاونيات إسبيكو بحى فيصل.

كما استعرض رئيس الهيئة محاور عمل هيئة التعاونيات وإنجازاتها على مستوى الجمهورية وبناء أكثر من مدينة بمحافظة السويس وأخرها بناء 46 عمارة سكنية بحى فيصل.

حضر اللقاء كلا من ووليد شوقي، رئيس حى عتاقة وفاتن إبراهيم، رئيس حى فيصل والمهندس السيد تقي، رئيس قطاع المشروعات بالهيئة والمهندس عبد الناصر النجار، رئيس قطاع التنفيذ ورئيس القطاع العقارى والقطاع التعاونى بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.



محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان



محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان



محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان



محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان