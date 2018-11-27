صور.. مأساة الطفل عمر مصاب بتليف بالكبد وتضخم فى الطحال

كتب – مصطفى عادل

تعيش أسرة الطفل عمر وائل البالغ من العمر 8 سنوات أياما صعبة من معاناة الطفل بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بتليف بالكبد وتضخم فى الطحال.

الأسرة المتوسطة الحال لم تذق طعم النوم وطرق رب الأسرة أبواب الأطباء والمسئولين بوزارة الصحة، لإنقاذ الطفل من الموت فى حالة عدم التدخل السريع لإجراء عملية زراعة الكبد، حتى يتمكن من ممارسة حياته بصورة طبيعية مرة أخرى.

سعى والد الطفل فى جميع الجهات المعنية، أملا فى إيجاد حل سريع لإنقاذ طفله، بعدما أكد الطبيب على سرعة إجراء العملية خلال 3 اشهر لإنقاذ حياته، مر منهم شهر ونصف ويتبقى أمامه شهر ونصف يجب أن تُجرى خلالهم العملية حتى يستطيع الطفل أن يكمل حياته.

وقال والد الطفل إن رحلة المعاناة مع المرض بدأت منذ عام بتعرض نجله لوعكة صحية، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اكتشف إصابته بنسبة تليف بالكبد، مضيفا أنه تابع مع طبيب معالج ولكن بمرور الوقت زادت نسبة التليف وترتب عليها تضخم الطحال.

وأضاف أنه تم تحويل نجله لمعهد الكبد بالمنصورة، وأجزم الاطباء على ضرورة زراعة كبد لنجله فى أسرع وقت وإلا ستتدهور حالته الصحية.

وأضاف أنه عرض الأمر على أفراد عائلته أملا فى إيجاد متبرع منهم للتبرع لنجله، ولكن لم يتسن له ذلك بسبب عدم توافر الاشتراطات المطلوبة للتبرع، مشيرا أن الطبيب بمعهد الكبد اشترط أن يكون المتبرع من احد أقاربه حتى الدرجة الخامسة، وأن يقدم الأوراق التى تُثبت صلة القرابة موثقة بالشهر العقارى.

وأوضح أن الطبيب أكد على سرعة إجراء العملية خلال مدة أقصاها 3 أشهر وإلا ستتعرض حياة نجله للخطر، مشيرا أن مر شهر ونصف حتى الان على المهلة التى حددها الطبيب.

وأضاف والد الطفل أنه توجه لوزارة الصحة لإيجاد حل لأزمة نجله وتم تحويله إلى معهد ناصر وأكد له الاطباء أن العملية ستتكلف 450 ألف جنيه، قائلا" مش عارف اعمل ايه او انقذ ابنى ازاى وأنا شايفة بيتألم قدام عينى وهيروح منى ومش عارف أساعده". واستغاث والد الطفل بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمسئولين للتدخل لإنقاذ حياه نجله ليمارس حياته مثل أى طفل فى سنه.



































