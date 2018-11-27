صور.. توزيع حلوى المولد النبوى الشريف على نزلاء السجون بالغربية

وزع مساعدو مدير أمن الغربية ومأموري المراكز والأقسام، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حلوى المولد النبوي الشريف على المساجين بالسجون المركزية وسجون أقسام الشرطة، يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين وتقديم كافة أوجه الرعاية بمناسبه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ووزع الضباط ومأموري الأقسام الحلوى على المساجين بالسجون، وقدم المساجين الشكر للضباط لما تقوم به وزارة الداخلية من تقديم الرعاية لهم.



