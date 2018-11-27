video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى ينظم مسابقة "شيف المستقبل"

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:04 م
صور.. برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى ينظم مسابقة "شيف المستقبل" مسابقة شيف المستقبل بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

ينظم برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوربى، الموسم الثانى من مسابقة شيف المستقبل بمدينة الغردقة بمشاركة طلاب من 50 مدرسة فندقية على مستوى مصر .

تهدف مسابقة شيف المستقبل الذى تنظم المعسكر الثانى لها فى أحدى المدارس الفندقية بالغردقة، إلى إلقاء الضوء على الصورة الإيجابية للتعليم الفنى وقيمته للفرد، وكذلك تحسين مستوى الطلاب فى المدارس الفندقية الحكومية وتوفير فرص عمل للطلاب، وذلك بحضور عدد من الشيفات بينهم شيف أسبانى عالمى حاصل على نجمة ميشلان بعرض مهاراته فى الطهى .

أكد بيان من برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، إن فى المعسكر الأول الذى أقيم فى محافظة الأقصر اشترك فيه 25 مدرسة، والذى انتهى يوم20 من نوفمبر الجارى، وبدأ فى 21 نوفمبر المعسكر الثانى بمدينة الغردقة بمشاركة 25 مدرسة أيضا .

كما أكد البيان إنه تم تصفية 4 مدارس من ضمن 25 مدرسة بمعسكر الأقصر وسيتم تصفية 4 مدارس فى معسكر الغردقة، ومن المقرر اختيار 3 مدارس من ضمن الـ 8 مدارس التى تم تصفيتها فى نهائى المسابقة يوم 11 ديسمبر بأحد فنادق القاهرة .

وتضم كل مدرسة مشاركة فى المسابقة 3 طلاب، من المقرر أن يتم منح الفائزين جوائز مادية وكذلك منح تعليميه فى فن الطهى.

مسابقة شيف المستقبل بالغردقة (1)
مسابقة شيف المستقبل بالغردقة

 

مسابقة شيف المستقبل بالغردقة (2)

طلاب المدارس الثانوية الفندقية

 

مسابقة شيف المستقبل بالغردقة (3)

جانب من تدريب الطلاب فى مسابقة شيف المستقبل

 

مسابقة شيف المستقبل بالغردقة (4)

طلاب المدارس الفندقية 

 

مسابقة شيف المستقبل بالغردقة (5)

برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى ينظم شيف المستقبل

مسابقة شيف المستقبل بالغردقة (6)

جانب من المعسكر 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحر الأحمر : إنشاء أول مستشفى دولى بالغردقة خلال 6 شهور

البحرالاحمر

اخبار مصر

المدارس الفندقية

برنامج دعم وتطوير التعليم الفني

شيف المستقبل

الغردقة

50 مدرسة




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة