صور.. برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى ينظم مسابقة "شيف المستقبل"

البحر الأحمر - عماد عرفة

ينظم برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوربى، الموسم الثانى من مسابقة شيف المستقبل بمدينة الغردقة بمشاركة طلاب من 50 مدرسة فندقية على مستوى مصر .

تهدف مسابقة شيف المستقبل الذى تنظم المعسكر الثانى لها فى أحدى المدارس الفندقية بالغردقة، إلى إلقاء الضوء على الصورة الإيجابية للتعليم الفنى وقيمته للفرد، وكذلك تحسين مستوى الطلاب فى المدارس الفندقية الحكومية وتوفير فرص عمل للطلاب، وذلك بحضور عدد من الشيفات بينهم شيف أسبانى عالمى حاصل على نجمة ميشلان بعرض مهاراته فى الطهى .

أكد بيان من برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، إن فى المعسكر الأول الذى أقيم فى محافظة الأقصر اشترك فيه 25 مدرسة، والذى انتهى يوم20 من نوفمبر الجارى، وبدأ فى 21 نوفمبر المعسكر الثانى بمدينة الغردقة بمشاركة 25 مدرسة أيضا .

كما أكد البيان إنه تم تصفية 4 مدارس من ضمن 25 مدرسة بمعسكر الأقصر وسيتم تصفية 4 مدارس فى معسكر الغردقة، ومن المقرر اختيار 3 مدارس من ضمن الـ 8 مدارس التى تم تصفيتها فى نهائى المسابقة يوم 11 ديسمبر بأحد فنادق القاهرة .

وتضم كل مدرسة مشاركة فى المسابقة 3 طلاب، من المقرر أن يتم منح الفائزين جوائز مادية وكذلك منح تعليميه فى فن الطهى.



مسابقة شيف المستقبل بالغردقة

طلاب المدارس الثانوية الفندقية

جانب من تدريب الطلاب فى مسابقة شيف المستقبل

طلاب المدارس الفندقية

برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى ينظم شيف المستقبل