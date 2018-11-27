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صور.. الإسكان تتابع رفع كفاءة محطة مياه الشرب بإمبابة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:00 ص
صور.. الإسكان تتابع رفع كفاءة محطة مياه الشرب بإمبابة جانب من الجولة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس عمرو خطاب مدير المكتب الفنى لوزير الإسكان أعمال التطوير ورفع كفاءه التشغيل لمحطة مياه الشرب بإمبابة.

جانب من الجوله (1)

وأكد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أنه جارى الانتهاء من رفع كفاءة التشغيل بمحطة مياه إمبابة وذلك بتغيير 6 طلمبات عالية الكفاءة.

 

جانب من الجوله (2)

وأضاف رئيس شركة مياه الجيزة، أثناء تفقده للمحطة أن رفع كفاءة محطة مياه إمبابة سيعمل على تحسين الضغوط بمنطقه الهرم والرمايه فى إطار السعى لتقديم حلول عاجلة للتغلب على مشاكل الانقطاع عن بعض المناطق بالجيزة.

 

وأشار إلى أنه تم تكثيف العمل  لتعليمات وزير الإسكان فتم تكثيف البرنامج الزمنى للانتهاء من أعمال التركيب .


 
جانب من الجوله (3)

 


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