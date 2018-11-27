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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:56 ص
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صور.. إقبال سياحى على المعابد الفرعونية بالأقصر فى الموسم الشتوى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:57 ص
صور.. إقبال سياحى على المعابد الفرعونية بالأقصر فى الموسم الشتوى إقبال سياحى على معابد الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت معابد الأقصر الفرعونية على مدار شهر نوفمبر الجاري، إقبالا سياحيا مميزا من الأجانب من مختلف دول العالم، حيث شهدت مما يبشر بموسم سياحى شتوى كبير، وذلك عقب توقعات من خبراء السياحة بمصر بموسم سياحى شتوى ناجح للغاية، وفى ظل الاستعدادات المكثفة التى وضعتها محافظة الأقصر لحسن استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول العالم.

وفى نفس السياق، يقول الخبير السياحى محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحى بالأقصر، إن رجال السياحة يراهنون بقوة على الموسم السياحى الحالى والذى يشهد أكبر حركة رحلات الطيران المباشرة من عدد من دول العالم، حيث تشمل قائمة الدول الأجنبية التى تسير رحلات طيران مباشرة ما يلي: "اليابان والصين وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا وأستراليا وأذربيجان وفرنسا"، موضحاً أن نسبة الحجوزات بمختلف فنادق شرق وغرب الأقصر باتت مبشرة بصورة كبيرة بنجاح للموسم الشتوي.

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 شاهد إقبال سياحى مميز على المعابد الفرعونية بمحافظة الأقصر بالموسم السياحى الشتوي

ويضيف الخبير السياحى لـ"اليوم السابع"، أن محافظة الأقصر تعد وجهة مميزة لرحلات الطيران المباشرة من مختلف دول العالم فى الموسم الشتوي، حيث إن مصر تستقبل حالياً رحلات أسبوعية مميزة من الدول الأوروبية من ألمانيا وبريطانيا، متوقعاً أن يشهد الموسم السياحى المقبل طفرة كبيرة فى القطاع عبر الرحلات المباشرة المستمرة حتى العام المقبل، وكذلك تحركات الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لتقديم أكبر دعم للأقصر فى مختلف دول العالم.

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سياح العالم يتوافدون على زيارة معابد الكرنك

 

وانتهت أجهزة مدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة رئيس المدينة اللواء سعد البدري، من أعمال تهيئة وتجميل المسار السياحى لمدينة القرنة بداية من كوبرى الأقصر العلوى على نهر النيل، مرورا بقرى الضبعية والأقلتة والبعيرات وصولا إلى المناطق الأثرية فى مدينة القرنة، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتنفيذ كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الموسم السياحى الشتوى الجديد، وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذى يتناسب مع مكانة الأقصر كمقصد سياحى وأثرى متميز.

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السياح يستمتعون بسحر الحضارة الفرعونية بالاقصر

وكان قد عقد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، عدة لقاءات وجولات برفقة مسئولى السياحة والآثار على كافة المعالم الآثرية والسياحية بالمحافظة للاستعداد للموسم الشتوي، حيث أكد على ضرورة أن تكون كافة المنشآت السياحية والمواقع الأثرية والأجهزة الأمنية والسياحية والتنفيذية المختصة على أعلى درجات الاستعداد لاستقبال الموسم السياحى الجديد، مؤكداً على أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين كافة الجهات المعنية للتواصل الفورى لتذليل أى عقبات قد تواجه القطاع السياحي، كما لفت إلى تنفيذ حملة نظافة مستمرة أثناء الموسم السياحى للظهور فى أعلى مستويات النظافة، وتشكيل مجموعة تدخل سريع لنظافة المواقع الأثرية بالتنسيق مع الآثار.

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أعداد كبيرة من السائحين فى معابد الكرنك

كما استقبل نائب محافظ الأقصر، فى مطلع نوفمبر الجاري، أول رحلة طيران شارتر قادمة من مطار فرانكفورت بألمانيا إلى مطار الأقصر الدولى، وكانت تقل 162 سائحاً، وتم تقديم الورود للسائحين والترحيب بهم على أرض المحافظة السياحية وتقديم عرض فولكلور شعبى عقب خروجهم من صالة الوصول الدولى.

 

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إقبال الأجانب على زيارات المعابد
 
اقبال-مميز-من-السائحين-مع-إنطلاقه-الموسم-الشتوي-(6)
سياح الصين يتوافدون على المعابد الفرعونية

 

اقبال-مميز-من-السائحين-مع-إنطلاقه-الموسم-الشتوي-(7)
اقبال مميز فى معابد الكرنك بالاقصر

 

اقبال-مميز-من-السائحين-مع-إنطلاقه-الموسم-الشتوي-(8)
اعداد كبيرة من السائحين خلال زيارات معابد الاقصر

 

اقبال-مميز-من-السائحين-مع-إنطلاقه-الموسم-الشتوي-(9)
معبد الاقصر يستقبل السائحين يوميا
 
اقبال-مميز-من-السائحين-مع-إنطلاقه-الموسم-الشتوي-(10)
إقبال السائحين على زيارة معبد الاقصر

 

اقبال-مميز-من-السائحين-مع-إنطلاقه-الموسم-الشتوي-(11)
السياح يلتقطون الصور التذكارية داخل المعبد

 

اقبال-مميز-من-السائحين-مع-إنطلاقه-الموسم-الشتوي-(12)
أعداد مميزة من السائحين على معبد الاقصر

 

اقبال-مميز-من-السائحين-مع-إنطلاقه-الموسم-الشتوي-(13)
 الأفواج الأجنبية خلال زيارة معبد الأقصر
 
اقبال-مميز-من-السائحين-مع-إنطلاقه-الموسم-الشتوي-(14)
موسم سياحى شتوى مميز بمحافظة الاقصر

 

اقبال-مميز-من-السائحين-مع-إنطلاقه-الموسم-الشتوي-(15)
السياح يستمتعون بالحضارة الفرعونية بمعابد الأقصر

 


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