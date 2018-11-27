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صندوق الإسكان الاجتماعى يخصص 300 وحدة سكنية ببرج العرب لنقابة الاجتماعيين

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:54 م
صندوق الإسكان الاجتماعى يخصص 300 وحدة سكنية ببرج العرب لنقابة الاجتماعيين جانب من توقيع عقد تخصيص عدد 300 وحدة سكنية بمدينة برج العرب للاجتماعيين
كتبت آية دعبس
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وقعت النقابة العامة للمهن الاجتماعية، برئاسة الدكتور عبد الحميد زيد؛ ومى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عقد تخصيص عدد 300 وحدة سكنية بمدينة برج العرب الجديدة لأعضاء النقابة كا مرحلة أولى من أصل 500 وحدة سكنية لأعضائها.
 
وأوضح الدكتور عبدالحميد زيد، القائم بعمل نقيب الإجتماعيين، فى بيان، أن ما تقوم به النقابة فى هذا الشأن يأتى فى إطار مسئولية النقابة تجاه أعضائها فى العمل على توفير وحدات سكنية لاعضاء النقابه بأسعار مخفضة ومدعمة ، وبشروط الإسكان الاجتماعى ؛ وبنظام التمويل العقارى ووفقاً للقواعد والشروط المقرره والمعمول بها فى هذا الشأن .
 
 
وأكد أن الوحدات التى تم الاتفاق عليها لأعضاء النقابة بمساحة 90م كاملة التشطيب بالحى الثامن بمشروع 258 عمارة بمدينة برج العرب الجديدة؛ وسوف يستفيد عضو النقابة بدعم نقدي من صندوق الاسكان الاجتماعي يصل إلى 40 ألف جنيه لمحدودى الدخل، كما يجوز لأعضاء النقابة ممن هم غير محدودى الدخل الاستفاده من تلك الوحدات ولكن دون الحصول على أى دعم على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري وفقاً لأسعار الفائدة المقررة من البنك المركزى المصرى، وأن القسط الشهرى لن يزيد عن 40% من دخل العضو بزياده سنوية 7% وتصل مدة القسط الى 20 عام ؛ على أن تبدأ إجراءات استيفاء الاوراق والاستعلام للأعضاء الحاجزين خلال الايام القليله القادمة ؛ وبدأ تسليم الوحدات فور الانتهاء من استعلام الوزارة .
 
 
الجدير بالذكر، أن تلك الوحدات السكنيه التى حصلت عليها النقابة هي بديل لأرض سابقة تم تخصيصها للنقابة بمساحة 10 أفدنه بمدينة برج العرب الجديدة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيه الجديدة.
 
 

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نقابة الاجتماعيين

الاجتماعيين

اسكان اجتماعى

اسكان اجتماعى للاجتماعيين




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