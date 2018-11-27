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صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية "نامول" فى طوخ اليوم

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:00 ص
صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية "نامول" فى طوخ اليوم قافلة طبيه
القليوبية إبراهيم سالم
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قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر نوفمبر الحالى، لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغت 6 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف "الطباخ"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنظم اليوم الثلاثاء، قافلة لقرية نامول التابعة لمدينة ومركز طوخ، والتى من المقرر أن تضم تخصصات "الباطنة، والأطفال، والنساء، والجراحة، والجلدية"، مشيراً إلى أن المديرية ستنظم 6 قوافل طبية خلال شهر نوفمبر الحالى للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هى من حق المواطن على الدولة.

 


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