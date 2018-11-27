شرم الشیخ تستقبل أطفال الصندوق الخیری الدولی ”sunfloer” من أوکرانیا

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تستقبل مدینة شرم الشیخ للعام الثانی علی التوالی 37 طفلاً أوکرانيًا برفقة آباٸهم ضمن أعضاء الصندوق الخیری الدولی ”sunflower” زهرة الشمس فی زیارة لمدینة شرم الشیخ فی الفتره من 26 نوفمبر لـ3 دیسمبر 2018، تحت رعایة محافظ جنوب سیناء، بهدف الترفیه.

وأعدت محافظة جنوب سیناء برنامج ترفیهی للوفد یشمل ألعاب ماٸیة، ورحلة بالغواصة، وعرض الدولفن، وزیاره للسوق القدیم، ومسجد الصحابة، وکاتدراٸیة السماٸین، ومنطقة سوهو اسکویر بشرم الشیخ، کما سیقوم الأطفال الأوکران بتقدیم عرض مشترك علی مسرح مدرسة شارم کولدج.

ومن المقرر أن یلتقی اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سیناء، بالوفد للترحیب به.