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شاهد في دقيقة.. 10 خطوات تحميك من حوادث الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:53 م
شاهد في دقيقة.. 10 خطوات تحميك من حوادث الطرق بسبب الشبورة الكثيفة الشبورة الكثيفة
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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اليوم السابع بلس
 
 
 
حذرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور قائدى السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والداخلية، منعا لحوادث الطرق أثناء نزول الشبورة على الطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد الجوية ومنها.
 
- تأجيل رحلتك لحين زوال الشبورة ووضوح الرؤية
- إضاءة أنوار سيارتك بحيث يكون الأمامي منخفضا واستخدام أنوار الشبورة
- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير
- عدم تخطي السيارات الأخرى مع فتح زجاج السيارة لمنع تكاثف المياه
- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس السرعة القانونية
- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك
- عدم التوقف في منطقة الشبورة واستعمال مساحات المطر
- ركن السيارة أقصى يمين الطريق حال وجود عطل ووضع المثلث التحذيري 
- الشبورة تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة مع السير بمنتصف الطريق
- ضاعف مسافة الأمان بين السيارات

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