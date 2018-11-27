شاهد عرض الطبول الكورية الجنوبية بفعاليات اليوم الثقافى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت فرقة كوريا الجنوبية عرض فنى ثقافى مميز بـ"الطبول الكورية"، وذلك داخل مكتبة مصر العامة بالكرنك ضمن فعاليات "اليوم الثقافى الكوري" بحضور "يوون يو تشول" سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ومحمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بالكرنك،

وآثار عرض الطبول الكورية إعجاب الحضور وسط تصفيقات حارة للفرقة الكورية التى قدمت العرض، وتم تقديم العرض تحت إشراف مدرس من مركز الطبول الوطنى فى كوريا الجنوبية، حيث يعرض عرض الطبول بما يسمى "السامولنورى" بأنه عرض موسيقى إيقاعى تقليدى بأربع آلات موسيقية تقليدية، وهى "جانجو" وهى الطبلة الرملية و"بوك" وهى الطبلة، و"كوينج آري" وهو جرس صغير، و"جينج" جرس كبير.

وأكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة – خلال الفعاليات – على أن العروض التى قدمتها الفرقة الكورية تجسد اهتمام كوريا بالدمج بين العراقة التى اتسمت بها ثقافتها التقليدية الثرية والحداثة فى أن واحد، موضحًا أن "اليوم الثقافى الكوري" بالأقصر يأتى فى إطار التعاون المشترك بين المكتبة والمركز الثقافى الكورى بالقاهرة، وشمل عدة فعاليات خاصة بالعادات والتراث الكورى والتى من بينها تجربة تذوق الطعام الكورى حيث قام مجموعة من الطهاة الكوريين بطبخ عدد من الوجبات الكورية الشهيره وتقديمها للجمهور، كما تمت تجربة الزى الكورى الرسمى "الهانبوك" حيث تمكن الجمهور من ارتداء الزى الكورى للكبار والأطفال والتقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى عزف الموسيقى الكورية وتعليم الراغبين ومحبى الموسيقى الكورية كيفية الايقاع على الطبول الكورية.