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شاهد.. احتفاء خارجية السعودية بالعلاقات المصرية بالتزامن مع زيارة ولى العهد

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:05 ص
شاهد.. احتفاء خارجية السعودية بالعلاقات المصرية بالتزامن مع زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
ريهام عبد الله
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أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن العلاقات المصرية مع المملكة، تاريخية واستراتيجية وراسخة، موضحة تاريخ بدء العلاقات بين البلدين سياسيا واقتصاديا، وذلك احتفاءا بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد، لمصر.

 

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

 

وأكدت الخارجية السعودية، أن العلاقات السياسية بين مصر والمملكة، بدأت عام 1926، اعتبرتها شراكة تاريخية عززت العمل العربى المشترك، مشيرة إلى أن "فوزان السابق" أول من مثل السعودية فى مصر.

 

وعلى صعيد العلاقات الافتصادية، أكدت أن المملكة العربية السعودية فى المرتبة الأولى بقائمة الاستثمارات العربية فى مصر، ويصل حجم الاستثمارات السعودية فى مصر لـ27 مليار دولار، ويصل حجم التبادل التجارى، لـ6.3 مليار دولار.


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وزارة الخارجية

الخارجية السعودية

اليوم السابع بلس

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محمد بن سلمان فى مصر




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